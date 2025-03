Fallo sobre destitución de Yoon sigue pendiente y se retrasa más que casos anteriores

Photo : YONHAP News

El Tribunal Constitucional aún no ha fijado una fecha para emitir su fallo sobre el juicio político contra el presidente Yoon Suk Yeol. Aunque inicialmente se esperaba que la decisión se anunciara esta semana, la falta de notificación previa hace improbable que el dictamen se haga público en los próximos días. Según la práctica habitual de la corte, las partes implicadas son notificadas con dos o tres días de antelación, por lo que ahora se estima que la sentencia podría dictarse la próxima semana, probablemente el viernes 21.Mientras tanto, la última resolución del tribunal, emitida el jueves 13, desestimó las destituciones de varios altos funcionarios, una decisión que ha generado interpretaciones divididas. El equipo legal de Yoon defiende que este fallo respalda su postura de que las múltiples mociones de censura impulsadas por la oposición han provocado una crisis que justificaría la imposición de la ley marcial. Según los abogados del presidente, la sentencia demuestra que los ceses de altos funcionarios carecen de fundamento, lo que refuerza la idea de que el país atraviesa una desestabilización política alimentada por el Partido Democrático, la principal fuerza opositora.No obstante, expertos jurídicos advierten que el rechazo de algunas mociones de censura no equivale a reconocer la existencia de una crisis nacional. Aunque el tribunal desestimó las destituciones de figuras como el fiscal jefe del Distrito Central de Seúl, también aclaró que, aunque estos procesos puedan tener motivaciones políticas, ello no implica necesariamente un abuso del poder de juicio político.