Photo : KBS News

Estados Unidos ha confirmado oficialmente la inclusión de Corea del Sur en su Lista de Países Sensibles y Otros Designados (SCL).El Departamento de Energía, encargado de redactar y actualizar este listado, anunció el viernes 14 (hora local) que a principios de enero añadió a Corea del Sur en la clasificación, aunque en la categoría más baja, que agrupa a los países considerados menos sensibles entre los incluidos. Washington no detalló los motivos de esta decisión, aunque precisó que no implica nuevas restricciones a la cooperación bilateral en ciencia y tecnología con Seúl.En la lista también figuran países como China, Taiwán, Israel, Rusia, Irán y Corea del Norte, estos dos últimos designados como "terroristas", según un documento de 2017 publicado en el sitio web del Departamento de Energía. Corea del Sur, sin embargo, se encuentra en una categoría diferente a estos países, lo que limita su impacto, aunque, como indicó el Departamento de Energía, las visitas recíprocas y la cooperación seguirán sujeta a una evaluación interna debido a esta designación. Esto sugiere que, si bien Seúl estará en la categoría menos restrictiva, no quedará completamente exento de limitaciones.Se prevé que las medidas relacionadas con los países en la categoría más baja de la SCL entren en vigor el 15 de abril.