EEUU anunciará aranceles recíprocos en abril como estaba previsto

Photo : YONHAP News

El director de Negociaciones Comerciales del Ministerio de Industria, Comercio y Energía, Cheong In Kyo, regresó el domingo 16 de su viaje a Washington y confirmó que Estados Unidos anunciará los llamados "aranceles recíprocos" el 2 de abril, tal y como estaba previsto.Según explicó Cheong, los encuentros que mantuvo con funcionarios de la Casa Blanca le dejaron la convicción de que la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, implementará medidas arancelarias contra los países con superávit comercial frente a EEUU, incluida Corea del Sur. El director de Negociaciones Comerciales detalló que, por el momento, Washington no tiene intención de cambiar su postura, ya que busca reducir el déficit de su balanza comercial exterior. En este contexto, considera que la adopción de aranceles recíprocos sería una vía efectiva para alcanzar este objetivo.Respecto a la prohibición de Corea de importar carne vacuna estadounidense de más de 30 meses, Cheong aclaró que no se debatió este asunto en los encuentros recientes. Sin embargo, señaló que representantes de la Casa Blanca mencionaron que Seúl debería tomar medidas para resolver las dificultades que enfrentan sus exportadores al acceder al mercado coreano, debido a los controles sanitarios y restricciones tecnológicas existentes.