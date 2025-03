Washington renovará acuerdos comerciales tras establecer aranceles recíprocos

Photo : YONHAP News

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha anticipado que Washington podría renovar sus acuerdos comerciales con otros países, estableciendo nuevos estándares que favorezcan un comercio bilateral más justo y equilibrado.Si este proceso se lleva a cabo tal y como prevé Rubio, se espera que el Tratado de Libre Comercio entre Corea del Sur y Estados Unidos no sea la excepción. No se descarta que dicho acuerdo sea sometido a una reforma significativa o incluso reemplazado por un nuevo pacto.El secretario de Estado señaló que la propuesta del actual Gobierno estadounidense de implementar aranceles recíprocos ha generado descontento en varios países, incluida la Unión Europea, que están conformes con los términos actuales. Sin embargo, Rubio subrayó que Washington no está satisfecho con la situación actual y, por ello, impondrá nuevas condiciones. A pesar de ello, se mostró dispuesto a negociar si los países afectados lo desean.