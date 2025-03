An Se Young vuelve a coronarse campeona del All England dos años después

Photo : YONHAP News

An Se Young, actual número uno del ranking mundial de bádminton femenino, ha vuelto a conquistar el título en el All England, el torneo más antiguo y prestigioso de la disciplina a nivel internacional. La deportista coreana derrotó en la final por 2-1 a la china Wang Zhiyi, segunda en la clasificación global.Con este triunfo, An suma su segunda medalla de oro en el All England, una competición que ya había ganado en 2023. Además, la jugadora ha demostrado su dominio en la temporada al llevarse la victoria en cuatro campeonatos consecutivos en lo que va de 2025, entre ellas el Abierto de Malasia, el Abierto de India y el Orléans Masters.En el All England, An firmó una racha de 20 victorias seguidas, sin conocer la derrota hasta la final contra Wang, poniendo de manifiesto su enorme resistencia física y competitividad.