Photo : YONHAP News

El presidente en funciones, Choi Sang Mok, ha ordenado el lunes 17 a todos los ministerios implicados que tomen todas las medidas necesarias para que la clasificación de Corea del Sur como "país sensible" por parte de Estados Unidos no conlleve desventajas ni afecte negativamente a la cooperación en ciencia, tecnología y energía entre ambos países.Choi subrayó la importancia de transmitir la postura de Seúl a Washington a través de diversos canales diplomáticos y anunció que, en los próximos días, el ministro de Industria, Comercio y Energía, Ahn Duk Geun, se reunirá con el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, para abordar esta cuestión.Respecto a los llamados "aranceles recíprocos" impuestos por EEUU, el presidente interino se refirió a las conversaciones que el director de Negociaciones Comerciales del Ministerio de Industria, Cheong In Kyo, mantuvo durante su reciente visita a Washington con el representante comercial de la Casa Blanca, Jamieson Greer, sobre este tema y sobre las prácticas comerciales desleales.