Casa Blanca menciona a Corea del Sur al hablar del déficit comercial de EEUU

Photo : YONHAP News

Un alto cargo de la Casa Blanca ha citado a Corea del Sur como uno de los países con los que Estados Unidos mantiene un déficit comercial, al reiterar la necesidad de eliminar las barreras no arancelarias contra productos estadounidenses.En una entrevista del canal CNBC el lunes 17, el director del Consejo Económico Nacional de EEUU, Kevin Hassett, explicó que el país mantiene una balanza comercial deficitaria con Europa, China y Corea del Sur desde hace varios años. El funcionario atribuyó este desequilibrio tanto a las barreras no arancelarias como a las altas tarifas aduaneras impuestas por estas naciones, lo que dificulta las operaciones de las empresas estadounidenses.El comentario resulta relevante en el contexto de la inminente imposición de aranceles recíprocos por parte de Washington. Hassett fue explícito al señalar que si los países con superávit comercial eliminan las barreras a las importaciones, las negociaciones podrían avanzar de manera favorable y flexible. Sin embargo, advirtió que, de no hacerlo, se enfrentarán a nuevos gravámenes.Con un excedente comercial de 55.700 millones de dólares en 2024, Corea del Sur es la economía con la que EEUU registra el octavo mayor déficit comercial.