EEUU designó Corea como país sensible por la seguridad de los centros de investigación

Photo : YONHAP News

El Gobierno considera que la decisión del Departamento de Energía de Estados Unidos de incluir a Corea del Sur en la Lista de Países Sensibles y Otros Designados (SCL) no responde a preocupaciones sobre la política exterior de Seúl, sino a cuestiones de seguridad en los centros de investigación estadounidenses. Esta valoración se basa en las conversaciones mantenidas por las autoridades competentes con Washington sobre la inclusión del país en dicha lista.El Ministerio de Relaciones Exteriores explicó el lunes 17 que, según la información disponible, algunos investigadores surcoreanos habrían violado las normativas de seguridad al realizar visitas o investigaciones conjuntas en laboratorios o centros de investigación dependientes del Departamento de Energía, lo que habría llevado a la designación de Corea del Sur como "país sensible".Por su parte, el Gobierno estadounidense no detalló en qué consistían los problemas de seguridad, aunque precisó que la inclusión en la lista de países sensibles no supondrá restricciones para la cooperación bilateral en ciencia y tecnología.