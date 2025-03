El 65% de los jóvenes surcoreanos desconfía del Gobierno

Photo : YONHAP News

Corea del Sur se encuentra entre los países con mayor desconfianza de los jóvenes hacia su Gobierno, según un análisis del diario británico 'Financial Times' basado en sondeos de la encuestadora Gallup realizados entre 2023 y 2024.El informe, que abarcó a unas 70.000 personas en 30 países, sitúa a Corea del Sur en el quinto puesto mundial en cuanto a desconfianza hacia las autoridades entre los jóvenes de 15 a 29 años, con un 64,8%. Este porcentaje es superado solo por Grecia (86,9%), Italia (68,4%), Estados Unidos (66,1%) y Reino Unido (65,3%).La desconfianza de los jóvenes surcoreanos no solo afecta a la Administración, sino también a instituciones como el sistema judicial, que ocupa el segundo puesto global en el estudio de opinión pública, y las Fuerzas Armadas, que se sitúan en el tercer lugar en cuanto a falta de confianza.Además, los resultados muestran una insatisfacción generalizada respecto a la calidad de vida social de los jóvenes. El 27,8% de los participantes manifestó no tener muchas oportunidades para hacer amistades, la segunda cifra más alta entre los países analizados. Por otro lado, un 11,5% indicó no sentirse lo suficientemente respetado, lo que sitúa a Corea del Sur en el tercer puesto en esta categoría.