Photo : YONHAP News

El embajador interino de Estados Unidos en Seúl, Joseph Yun, ha asegurado que la inclusión de Corea del Sur en la Lista de Países Sensibles y Otros Designados (SCL) del Departamento de Energía estadounidense no representa un problema significativo y que se debió a casos de manejo inapropiado de información sensible.Durante un foro organizado en conjunto por la embajada y la Cámara de Comercio de EEUU en Corea, Yun lamentó que la reciente controversia se haya presentado como una cuestión de gravedad y señaló que, a su juicio, la situación no está fuera de control.El embajador en funciones explicó que la lista de países sensibles se refiere exclusivamente a los laboratorios del Departamento de Energía. Además, destacó que solo el año pasado más de 2.000 estudiantes, investigadores y funcionarios coreanos visitaron laboratorios con acceso a datos sensibles. En este contexto, Yun atribuyó la inclusión de Seúl en la lista a incidentes relacionados con el manejo inapropiado de información clasificada.Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores coreano indicó que, tras ponerse en contacto con Washington, recibió la confirmación de que la decisión tomada en enero por el Departamento de Energía no tiene motivaciones diplomáticas, sino que responde a preocupaciones de seguridad vinculadas a los institutos de investigación bajo su jurisdicción.