EEUU desea mantener una estrecha cooperación científica con Corea

Photo : YONHAP News

Estados Unidos ha expresado su interés en seguir fortaleciendo la cooperación científica con Corea, a pesar de la preocupación del Gobierno coreano por que la clasificación del país como "sensible" por parte del Departamento de Energía estadounidense impacte en los intercambios bilaterales en este ámbito.La portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, aclaró el miércoles 19 (hora local) que la responsabilidad de elaborar y actualizar la lista de países sensibles recae sobre el Departamento de Energía. Por esta razón, señaló que cualquier duda sobre este registro debe ser dirigida a esa institución. Sin embargo, aunque no pudo ofrecer una explicación directa sobre los motivos de la inclusión de Corea del Sur, destacó que la cooperación científica entre ambas naciones es una prioridad para la Casa Blanca.El Departamento de Energía incluyó a Corea del Sur en su Lista de Países Sensibles y Otros Designados (SCL), lo que conlleva restricciones que entrarán en vigor el 15 de abril. Si antes de esa fecha no se llega a un acuerdo entre Seúl y Washington para excluir al país de la lista, las autoridades coreanas deberán obtener la autorización para realizar visitas a centros de investigación o llevar a cabo estudios conjuntos en suelo estadounidense.