El Constitucional se retrasa otra semana en fijar la fecha del fallo sobre Yoon

Photo : YONHAP News

El Tribunal Constitucional sigue sin fijar una fecha para emitir su veredicto sobre el proceso de destitución contra el presidente Yoon Suk Yeol, lo que significa que la decisión no se dará a conocer esta semana. Lo habitual es que la corte anuncie cuándo emitirá el dictamen al menos dos o tres días antes del fallo.El retraso, según lo señalado por juristas y especialistas en derecho constitucional, responde a la complejidad de los múltiples factores que deben considerar los magistrados, así como a las dificultades para analizar el caso con criterios uniformes. Esto se ve especialmente acentuado por la posibilidad de que el fallo del Tribunal Constitucional no coincida con el resultado del juicio penal que también enfrenta el presidente, quien está imputado por traición a la patria y rebelión.Hasta el momento, la corte no ha ofrecido explicaciones detalladas sobre las razones de la dilación en las deliberaciones de los magistrados. En este contexto, lo más probable es que el veredicto se emita la próxima semana o incluso más tarde.