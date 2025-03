Oposición duda sobre presentar una moción de censura contra Choi Sang Mok

Photo : YONHAP News

Los diputados del Partido Democrático, la principal fuerza de la oposición, han acordado dejar en manos de su cúpula directiva la decisión de presentar o no una moción de censura contra el presidente en funciones, Choi Sang Mok.Choi ha sido objeto de duras críticas por parte de la oposición, que lo acusa de negligencia al no proceder con el nombramiento de un nuevo magistrado para el Tribunal Constitucional, dejando vacante una de las nueve plazas del pleno de dicha corte.La postura fue adoptada tras una reunión general celebrada la noche del miércoles 19, en la que, tras dos horas de debate, los legisladores optaron por delegar a la cúpula dirigente la responsabilidad de decidir si impulsan o no la moción de censura. Dentro de la propia formación, las opiniones están divididas entre quienes prefieren actuar con cautela y quienes consideran necesario no hacer concesiones a quienes vulneran la Constitución.El Partido Democrático había instado a Choi a designar al juez Ma Eon Hyeok como nuevo magistrado del Tribunal Constitucional antes del miércoles 19. Sin embargo, el presidente interino no ha realizado el nombramiento y ha respondido con indiferencia ante la exigencia de la oposición.