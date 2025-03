Corea del Norte prueba con éxito un nuevo misil antiaéreo

Photo : YONHAP News

Corea del Norte llevó a cabo el jueves 20 una prueba exitosa de un nuevo misil antiaéreo de última generación, según informó la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA) el viernes 21.El objetivo del ensayo fue evaluar el rendimiento en combate de este sistema de armas. La prueba fue supervisada personalmente por el líder norcoreano, Kim Jong Un.Durante el lanzamiento, el misil tierra-aire alcanzó con éxito un objetivo en el mar. Las autoridades norcoreanas calificaron el sistema como "altamente fiable", aunque no revelaron detalles sobre el nombre del armamento ni la ubicación exacta del lanzamiento.Por su parte, las fuerzas armadas de Corea del Sur informaron que, el mismo día, Corea del Norte disparó varios misiles antiaéreos hacia el mar Amarillo. Estos lanzamientos se produjeron justo antes de la conclusión del ejercicio militar Freedom Shield, realizado conjuntamente entre Seúl y Washington. Al no tratarse de misiles balísticos, el Ejército surcoreano optó por no emitir una notificación pública.