Oposición pide destituir al primer ministro por su rol en la ley marcial y negligencia

Photo : YONHAP News

Cinco partidos de la oposición, incluido el Partido Democrático, presentaron el viernes 21 una moción de censura contra el presidente en funciones, Choi Sang Mok, ante la Asamblea Nacional.Entre los principales argumentos para justificar la destitución, los diputados opositores señalaron que Choi es responsable como cómplice en los hechos relacionados con la fallida declaración de ley marcial del presidente Yoon Suk Yeol.Asimismo, lo acusaron de negligencia al no proceder con el nombramiento del juez Ma Eun Hyuk como magistrado del Tribunal Constitucional, pese a que dicha corte había ordenado su designación.También le reprocharon su negativa a confirmar al juez Ma Yong Joo como magistrado del Tribunal Supremo, a pesar de que Yoon, antes de ser suspendido de sus funciones, ya había solicitado previamente la aprobación del Parlamento.Por último, le recriminaron no haber ratificado la designación de un fiscal especial permanente encargado de investigar los sucesos vinculados a la declaración de la ley marcial.Con esta iniciativa, son ya 30 las mociones de destitución presentadas desde el inicio del mandato de Yoon. Sin embargo, aún no está claro si la propuesta será debatida en sesión plenaria ni si avanzará en el proceso legislativo.El presidente de la Asamblea Nacional, Woo Won Shik, considera que las acciones de Choi podrían constituir una violación constitucional, aunque por el momento mantiene una postura cautelosa respecto a la convocatoria de una sesión extraordinaria para abordar la moción.