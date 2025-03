Yoon no asistirá a segunda audiencia preparatoria de su juicio penal

Photo : YONHAP News

El presidente Yoon Suk Yeol no acudirá a la segunda audiencia preparatoria de su juicio penal por traición y rebelión, que se celebrará el lunes 24 en el Tribunal del Distrito Central de Seúl. Dado que se trata de una sesión preparatoria, su comparecencia no es obligatoria, por lo que el mandatario no estará presente, al igual que en la primera.En su lugar, sus abogados presentarán ante la corte los alegatos iniciales, las pruebas pertinentes y la postura de la defensa, procedimiento que no se llevó a cabo en la primera audiencia debido a que alegaron no haber finalizado la revisión de los expedientes y los escritos relacionados con la formulación de los cargos.Está previsto que durante esta audiencia se fije el calendario de sesiones del juicio penal. Probablemente se tendrá en cuenta la solicitud previa de la Fiscalía de que no se mezcle este proceso con otros juicios en curso, como el que involucra al exministro de Defensa Kim Yong Hyun.De manera paralela, en el mismo tribunal se celebrará el juicio de primera instancia contra los contratistas implicados en el escándalo de corrupción relacionado con el proyecto de urbanización de Daejang-dong, caso en el que también está involucrado el líder del opositor Partido Democrático, Lee Jae Myung.