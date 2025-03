Finalizan las audiencias preparatorias del juicio penal contra Yoon

Photo : YONHAP News

La segunda audiencia preparatoria del juicio penal contra el presidente Yoon Suk Yeol, acusado de traición y rebelión, tuvo lugar el lunes 24 en el Tribunal del Distrito Central de Seúl y se extendió durante 40 minutos. Al igual que en la primera sesión, Yoon no asistió, ya que su comparecencia no era obligatoria al tratarse de una audiencia preliminar.Durante la sesión, los abogados del mandatario rechazaron todos los cargos en su contra y argumentaron que las pruebas presentadas eran ilegítimas. A este respecto, sostuvieron que fueron obtenidas y ordenadas por la Oficina de Investigación de Corrupción de Altos Cargos (CIO), una entidad que, según la defensa, carece de autoridad para investigar delitos de traición y rebelión.Por su parte, la Fiscalía desestimó estos alegatos. En este sentido, subrayó que la orden de detención del presidente fue emitida por un tribunal y que las pruebas no solo provinieron de la CIO, sino también de la Policía.Con esta sesión se dio por concluida la fase preparatoria del juicio, que se espera comience el próximo 14 de abril. Entre los testigos que podrían ser citados figuran el viceprimer ministro y ministro de Economía y Finanzas, Choi Sang Mok, quien hasta hace poco ha ejercido el cargo de presidente en funciones, y el ministro de Relaciones Exteriores, Cho Tae Yul. Según la Fiscalía, ambos expresaron su preocupación a Yoon horas antes de que decidiera activar la ley marcial la noche del 3 de diciembre.