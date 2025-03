Los próximos aranceles de Trump serán más focalizados e individualizados

Photo : YONHAP News

Los aranceles que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que revelará el 2 de abril serán más focalizados y estarán dirigidos a objetivos y países específicos, según ha anticipado la agencia Bloomberg.En un reportaje publicado el fin de semana, el medio estadounidense señaló que, en principio, las nuevas medidas de la Casa Blanca ampliarán los gravámenes sobre las importaciones, pero de forma más precisa y dirigida, a diferencia de lo que Trump había sugerido anteriormente. Según Bloomberg, los aranceles serán principalmente recíprocos y algunas naciones quedarán exentas de ellos. Además, el plan de imponer tarifas segmentadas por sector no será parte de la estrategia.La agencia detalló que los países que quedarán fuera de estos aranceles recíprocos son aquellos con los que EEUU mantiene un superávit comercial. No obstante, aún no se ha definido la lista completa de naciones que estarán sujetas a estos gravámenes, aunque entre los países más mencionados por la Administración Trump se encuentran Corea del Sur, México, Japón, Canadá, India, China y la Unión Europea.