Coreano residente en EEUU podría ser deportado por protestar por Palestina

Photo : YONHAP News

Un estudiante surcoreano de 21 años residente en Estados Unidos podría ser deportado por su participación en las protestas contra la guerra en Gaza que el año pasado se extendieron masivamente por diversas universidades del país, según ha informado el diario estadounidense 'The New York Times' el lunes 24 (hora local).El joven, identificado con el apellido Chung, estudia en la Universidad de Columbia, en Nueva York, y está siendo investigado por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EEUU (ICE) debido a su implicación en las manifestaciones en apoyo a Palestina.Chung, hijo de inmigrantes surcoreanos, llegó al país a los siete años y cuenta con un permiso de residencia permanente. Según 'The New York Times', el 13 de marzo, agentes del ICE realizaron una búsqueda para localizarlo e incluso registraron su habitación en la residencia estudiantil.El periódico detalla que, aunque Chung participó en las protestas organizadas en la Universidad de Columbia, no fue uno de los alumnos que lideraron las movilizaciones.