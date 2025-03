Corea no logra sellar clasificación anticipada al Mundial tras empate con Jordania

Photo : YONHAP News

Corea del Sur no logró asegurar de forma anticipada su clasificación para el Mundial de fútbol de 2026, tras empatar 1-1 frente a Jordania el martes 25, en un partido de la tercera ronda de las eliminatorias asiáticas disputado en el Estadio Mundialista de Suwon.Dirigida por el seleccionador nacional, Hong Myung Bo, el equipo se adelantó en el marcador en el minuto 5 del primer tiempo gracias a un tanto de Lee Jae Sung. Sin embargo, no logró conservar la ventaja y terminó repartiendo puntos con el conjunto jordano.Con un balance de cuatro victorias y cuatro empates, Corea continúa liderando su grupo con 16 puntos. No obstante, la diferencia respecto a sus perseguidores aún no le garantiza el pase directo al torneo.El combinado surcoreano deberá disputar los dos encuentros restantes de esta fase de clasificación para asegurarse un lugar en la cita mundialista: se enfrentará a Irak el 5 de junio, y a Kuwait el 10 del mismo mes.