El fallo sobre la destitución de Yoon podría retrasarse hasta abril

Photo : YONHAP News

El Tribunal Constitucional podría posponer hasta abril su decisión sobre el proceso de destitución del presidente Yoon Suk Yeol. A más de 100 días del inicio del juicio político, la corte aún no ha fijado una fecha para emitir su veredicto, lo que alimenta la incertidumbre en torno al caso.A esta demora se suma la posibilidad de un cambio en la actual composición del tribunal, que cuenta con ocho de nueve magistrados. Recientemente, cinco de ellos consideraron ilegal la disposición del presidente en funciones, Han Duck Soo, de retrasar el nombramiento del juez que debe ocupar la vacante pendiente en el pleno. Esta situación ha centrado la atención en el principal candidato al puesto, el magistrado Ma Eun Hyuk.En caso de que Ma sea designado antes de que se emita la sentencia de Yoon, su incorporación podría influir en la programación del fallo. Por el contrario, si no es elegido y, además, dos jueces se retiran el próximo mes como está previsto, el Tribunal Constitucional podría quedar temporalmente con solo seis integrantes, lo que complicaría aún más el calendario del proceso.Tanto el oficialismo como la oposición han instado a la corte a tomar una decisión con celeridad. Sin embargo, por el momento, no hay indicios claros de cuándo se dictará el veredicto.