Kim Jong Un supervisa pruebas de drones suicidas con inteligencia artificial

Photo : YONHAP News

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, ha supervisado pruebas de rendimiento de drones de ataque equipados con inteligencia artificial (IA), según informó el jueves 27 la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA).En una imagen difundida por el medio estatal, se observa a Kim impartiendo instrucciones a altos mandos militares mientras dirigía los proyectos de investigación en ciencias de la defensa del Complejo de Tecnología Aeronáutica No Tripulada y del grupo de investigación de guerra electrónica de detección, entre el martes 25 y el miércoles 26.Durante la visita, el mandatario inspeccionó las capacidades de un avión de reconocimiento no tripulado, que parece ser la versión norcoreana de la aeronave estadounidense Global Hawk, y presenció una prueba en la que drones suicidas de ataque alcanzaban con éxito sus objetivos.Kim subrayó la importancia de priorizar el desarrollo de sistemas no tripulados y tecnologías basadas en IA como parte esencial del proceso de modernización del poder militar norcoreano.