El mundo expresa su solidaridad con Corea ante los incendios forestales masivos

Photo : YONHAP News

Diversos países han enviado mensajes de apoyo a Corea del Sur, afectada por los graves incendios forestales que, seis días después de su inicio, aún no han sido completamente controlados.A través de su Ministerio de Exteriores, China expresó sus condolencias por las víctimas mortales y trasladó palabras de consuelo a los familiares de los fallecidos y los heridos.Por su parte, el embajador de Japón en Seúl, Koichi Mizushima, manifestó su profunda tristeza ante la pérdida de vidas humanas provocada por los incendios y ofreció su más sentido pésame a los familiares de los fallecidos. Asimismo, declaró su admiración por los bomberos y demás efectivos que participan en las labores de extinción, y deseó que los afectados puedan recuperar la normalidad lo antes posible.La Embajada de Estados Unidos en Corea también expresó su solidaridad en un comunicado especial, en el que trasladó sus condolencias y deseó la pronta y estable recuperación de las comunidades damnificadas.En un gesto similar, el embajador de Reino Unido en el país, Colin Crooks, compartió en sus redes sociales un reportaje que advertía sobre el avance del fuego hacia la Aldea Hahoe, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Acompañó la publicación con el mensaje "Praying for Andong" ("Rezando por Andong"). En la misma línea, la Embajada de Francia en Seúl también hizo referencia al valor cultural del lugar y manifestó su esperanza de que los incendios no lleguen a alcanzarlo.