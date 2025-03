Comité parlamentario debate prorrogar mandato de dos jueces del Constitucional

Photo : YONHAP News

El Comité Legislativo-Judicial de la Asamblea Nacional inició el lunes 31 un debate sobre la posibilidad de prorrogar automáticamente el mandato de dos magistrados del Tribunal Constitucional, en caso de que no se nombre a sus sucesores antes de que expiren sus periodos.Los jueces afectados son el actual presidente en funciones del tribunal, Moon Hyung Bae, y la magistrada Lee Mi Son, cuyos mandatos finalizan el 18 de abril. La discusión cobra especial relevancia ante la posibilidad de que para entonces la corte no haya emitido aún un fallo sobre el juicio político contra el presidente Yoon Suk Yeol.En febrero, varios legisladores del opositor Partido Democrático presentaron un proyecto de ley que permitiría extender hasta seis meses el mandato de los magistrados si no se ha procedido a su reemplazo. Entonces, argumentaron que la falta de jueces en el pleno del Constitucional podría comprometer la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía.No obstante, la formación gobernante, Poder del Pueblo, ha manifestado su firme rechazo a cualquier propuesta legislativa que implique la prórroga automática del mandato de los jueces, al considerarla anticonstitucional.