Seúl reafirma que la paz en la península es la prioridad de las fuerzas de EEUU

El Gobierno ha subrayado que la misión principal de las tropas estadounidenses desplegadas en Corea del Sur es, y seguirá siendo, garantizar la paz y la estabilidad en la península coreana. Esta declaración llega en respuesta a informaciones publicadas por la prensa internacional que apuntan a un posible cambio de enfoque estratégico por parte de Estados Unidos, centrado en la defensa de su propio territorio y en su rivalidad con China.Según estas especulaciones, la Casa Blanca considera delegar en sus aliados regionales la responsabilidad de contener otras amenazas, como las provenientes de Corea del Norte.El portavoz del Ministerio de Defensa surcoreano, Jeon Ha Kyu, afirmó el lunes 31 que la presencia militar estadounidense en Corea del Sur tiene como objetivo prioritario "preservar la paz y la estabilidad en la región", y que esta misión no sufrirá alteraciones.Jeon se refirió también a unas instrucciones atribuidas al secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, difundidas por el diario 'The Washington Post'. De acuerdo con el periódico, Hegseth señaló que EEUU centrará sus esfuerzos en reforzar la defensa de su propio territorio y que, en consecuencia, exigirá a sus aliados que aumenten su gasto en defensa y asuman un papel más activo frente a amenazas como las de Rusia, Corea del Norte o Irán.El portavoz surcoreano matizó que estas declaraciones aún deben ser confirmadas oficialmente y no está claro si reflejan la postura oficial de la Casa Blanca.