Son Heung Min, elegido Jugador del Año por la Asociación de Fútbol de Corea

Photo : KBS News

La Asociación de Fútbol de Corea ha nombrado a Son Heung Min, delantero del Tottenham Hotspur en la Premier League inglesa, y a Ji So Yun, centrocampista del Seattle Reign de la liga profesional femenina de Estados Unidos, como Jugadores del Año 2024.Los galardones se decidieron mediante una votación conjunta entre periodistas deportivos y un panel de exentrenadores y miembros del Comité Técnico de la asociación.Son Heung Min, que ostenta el récord como el futbolista que más veces ha conseguido este reconocimiento, ha vuelto a imponerse con una puntuación de 109, superando por un estrecho margen a Kim Min Jae, jugador del Bayern de Múnich, que recibió el galardón en 2023. Por su parte, Ji So Yun ha sido distinguida como Jugadora del Año por octava ocasión.En la categoría de Mejor Jugador Joven, los premiados fueron Yang Min Hyuk, del Queens Park Rangers inglés, y Kim Shin Ji, jugadora del equipo femenino de la AS Roma.