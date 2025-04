Seúl reitera que la desnuclearización de Pyongyang es un objetivo común global

Photo : YONHAP News

El Gobierno ha reiterado que la desnuclearización norcoreana constituye un objetivo común, no solo para Corea del Sur y Estados Unidos, sino también para la comunidad internacional en su conjunto.Así lo manifestó el Ministerio de Reunificación el martes 1, en respuesta a las declaraciones recientes del presidente estadounidense, Donald Trump, quien describió a Corea del Norte como una "gran nación nuclear" y aseguró que la comunicación con el líder norcoreano, Kim Jong Un, nunca se ha interrumpido.El ministerio puntualizó que dicha expresión no forma parte de la terminología oficial utilizada en el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), que emplea los términos "Estado nuclear" o "Estado con armas nucleares" para referirse a los países poseedores de armamento nuclear.Respecto a las supuestas vías de comunicación mencionadas por Trump, la institución indicó que no es apropiado realizar interpretaciones precipitadas sobre las palabras del mandatario. No obstante, recalcó que Seúl no se opondría a un eventual diálogo entre Washington y Pyongyang, siempre que este contribuya al avance hacia la desnuclearización del régimen norcoreano.