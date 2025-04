Gobierno abordará con EEUU las barreras no arancelarias de las que se ha quejado

Photo : YONHAP News

El Gobierno ha anunciado el martes 1 que abordará con la Casa Blanca las barreras no arancelarias criticadas por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, a través de los canales de diálogo bilaterales y del Comité Ejecutivo del Tratado de Libre Comercio.El Ministerio de Industria, Comercio y Energía subrayó el especial interés mostrado por la Administración estadounidense respecto a las barreras comerciales no arancelarias impuestas por otros países, especialmente ante la inminente aplicación de aranceles recíprocos, prevista para el 2 de abril. En este sentido, el Ejecutivo aseguró que, ante la mención explícita de Corea del Sur en los informes de EEUU, se esforzará por explicar con claridad la posición de Seúl respecto a aquellas prácticas que Washington considera barreras no arancelarias.Según la Oficina del Representante Comercial, las medidas consisten en el sistema de compensación aplicado en los contratos de adquisición de armamento a proveedores extranjeros, así como las restricciones a la importación de carne de vacuno estadounidense procedente de reses mayores de 30 meses.El Ministerio de Comercio afirmó que, mediante consultas estrechas con la Casa Blanca, tratará de reflejar de la mejor forma posible la postura de Seúl en el enfoque que adopte Washington sobre las cuestiones comerciales bilaterales.