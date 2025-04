Más de 5.000 soldados norcoreanos sufren bajas en la guerra de Ucrania

Photo : YONHAP News

Más de 5.000 soldados enviados por Corea del Norte para apoyar a Rusia en la guerra de Ucrania han muerto o resultado heridos durante operaciones militares en la región rusa de Kursk, según ha informado la revista estadounidense 'The National Interest'.En un reportaje basado en datos del Ministerio de Defensa de Reino Unido, el medio estima que aproximadamente un tercio de los efectivos norcoreanos desplegados ha perdido la vida en combate.De acuerdo con las estimaciones disponibles, Pyongyang ha desplegado unos 11.000 soldados en Kursk entre los meses de octubre y noviembre de 2024. La cifra de bajas representaría, por tanto, cerca de la mitad del contingente total.El Ministerio de Defensa británico atribuye el elevado número de bajas al uso de ofensivas frontales a gran escala por parte de la infantería norcoreana, una táctica que ha implicado un alto coste humano. 'The National Interest' añade que, aunque estos combatientes son conocidos por su disciplina y resistencia, no están adecuadamente preparados para un conflicto bélico moderno dominado por el uso de drones y tecnología avanzada.Pese a las importantes pérdidas sufridas, se estima que la participación de tropas de Corea del Norte ha permitido a Rusia recuperar una parte significativa del territorio que había perdido en Kursk.