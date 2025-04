Trump insiste en aranceles sin excepciones pero abre la puerta a negociar

Photo : YONHAP News

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciará los llamados "aranceles recíprocos" el miércoles 2 a las 4:00 de la tarde (jueves 3 las 5:00 de la mañana en horario de Corea) durante un evento titulado "Hacer EEUU más rico".El nuevo paquete de gravámenes entrará en vigor de manera inmediata y afectará a todos los países. Según medios estadounidenses, la Casa Blanca baraja la imposición de una tarifa única del 20% aplicable a nivel global. Aunque esta cifra no ha sido confirmada oficialmente, las autoridades han señalado que será el propio Trump quien haga el anuncio.El mandatario ha reiterado en varias ocasiones que no habrá excepciones para ningún país. No obstante, ha reconocido haber mantenido conversaciones telefónicas con varios Gobiernos, lo que podría abrir la posibilidad a futuras negociaciones bilaterales.Por otro lado, un estudio realizado por la Universidad de Aston, en Birmingham (Reino Unido), advierte de que si EEUU impone aranceles del 25% a todos sus socios comerciales y estos responden con medidas similares, el impacto en la economía global podría alcanzar los 1,4 billones de dólares.Mientras tanto, Washington ha confirmado que el arancel del 25% sobre los automóviles importados se aplicará a partir del jueves 3, tal como se había anunciado previamente.