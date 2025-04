UE multa a fabricantes por prácticas anticompetitivas en reciclaje de vehículos

Photo : YONHAP News

La Unión Europea (UE) ha impuesto multas por un total de 458 millones de euros a 15 fabricantes de automóviles, acusados de haber pactado durante años no asumir los costes del reciclaje de vehículos al final de su vida útil. Entre las compañías sancionadas figuran las coreanas Hyundai y Kia, que deberán abonar conjuntamente 11,95 millones de euros (equivalentes a unos 18.911 millones de wones).Según la investigación de la Comisión Europea, entre 2002 y 2017 las empresas implicadas coordinaron prácticas anticompetitivas con el fin de eludir el pago a las entidades encargadas de gestionar los vehículos fuera de uso. Los fabricantes alegaban que esta actividad era rentable por sí sola.Además, las compañías intercambiaban información sensible sobre condiciones contractuales y respondían de manera conjunta a las demandas de los operadores de reciclaje.La UE también determinó que las empresas acordaron no comunicar a los consumidores información sobre el nivel de reciclaje de sus vehículos ni el uso de materiales reciclados, y se limitaron a cumplir únicamente con los requisitos legales mínimos.La normativa europea establece que el último propietario de un vehículo tiene derecho a entregarlo sin coste alguno a una empresa autorizada para su reciclaje. En caso de que existan costes asociados, estos deben ser asumidos por el fabricante del vehículo.El importe de las multas se ha calculado en función del tiempo que cada empresa participó en el acuerdo y del volumen de vehículos afectados. Volkswagen ha recibido la sanción más elevada, con 127,7 millones de euros (aproximadamente 202.081 millones de wones), mientras que Toyota deberá pagar 23,55 millones de euros (unos 37.267 millones de wones).