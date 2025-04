Trump cita coches y arroz coreanos como ejemplos de desequilibrio comercial

Photo : YONHAP News

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado el mercado automovilístico y el sector arrocero de Corea del Sur como ejemplos de lo que considera un desequilibrio comercial entre ambos países.Durante una intervención desde la Casa Blanca el miércoles 2 (hora local), en la que anunció oficialmente la imposición de aranceles recíprocos, Trump acusó a varias naciones de mantener prácticas comerciales desleales. En este contexto, mencionó explícitamente a Corea del Sur y Japón, al argumentar que sus barreras comerciales no monetarias son "probablemente las peores".El mandatario criticó que, debido a estas prácticas, empresas estadounidenses como General Motors apenas consiguen vender vehículos en Japón, mientras que Ford mantiene una cuota mínima en ese mercado. En contraste, subrayó, el fabricante japonés Toyota exporta aproximadamente un millón de automóviles al año a EEUU. El presidente añadió que, en el caso de Corea del Sur, el 81% de los vehículos vendidos son de fabricación nacional, cifra que asciende al 94% en Japón.Trump también cuestionó la política surcoreana sobre la importación de arroz y afirmó, a este respecto, que Seúl impone gravámenes de entre el 50% y el 513%, dependiendo del volumen. No obstante, los datos ofrecidos por el mandatario no reflejan con precisión el sistema actual, puesto que, si bien la tarifa máxima nominal alcanza el 513%, el Gobierno surcoreano aplica un sistema de contingentes arancelarios que permite la importación de hasta 132.304 toneladas anuales de arroz estadounidense con una tasa reducida del 5%.