El 57% de la población apoya la destitución de Yoon

Photo : YONHAP News

Más de la mitad de la ciudadanía está a favor de la destitución del presidente Yoon Suk Yeol, según ha revelado una encuesta reciente sobre el juicio político en el Tribunal Constitucional, cuyo veredicto se conocerá el viernes 4.El sondeo, realizado a una muestra de 1.001 personas adultas, indica que el 57% considera que el alto tribunal debe avalar la moción de censura y cesar al mandatario, frente a un 35% que se opone a dicha medida.En cuanto a las previsiones sobre el fallo, el 55% de los participantes cree que la corte fallará a favor de la destitución, mientras que un 34% espera que sea rechazada.Preguntados sobre cómo reaccionarían ante la resolución judicial, el 50% afirmó que la aceptará aunque no esté de acuerdo, frente a un 44% que aseguró que no la acatará en caso de no coincidir con su postura.El estudio se llevó a cabo entre el 31 de marzo y el 2 de abril, con un margen de error de 3,1 puntos y un nivel de confianza del 95%.