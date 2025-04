EEUU corrige confusiones en las tasas arancelarias con varios países

Photo : KBS News

El Gobierno de Estados Unidos ha corregido no solo la tasa de aranceles recíprocos aplicada a Corea del Sur, sino también la de otros diez países, entre ellos India y Suiza, tras detectar discrepancias entre el anuncio oficial del presidente Donald Trump y el anexo de la orden ejecutiva publicada posteriormente.La Casa Blanca no ha ofrecido una explicación detallada sobre los motivos de estos ajustes, aunque ha subrayado que no tiene intención de dar marcha atrás en su política arancelaria.Por su parte, Trump volvió a criticar el jueves 3 (hora local) los acuerdos comerciales vigentes antes de la introducción de los nuevos gravámenes. En este sentido, insistió en que EEUU ha sido desfavorecido durante años y afirmó que las nuevas tarifas generarán beneficios para el país.Además, el mandatario adelantó que próximamente se impondrán aranceles en el sector de los semiconductores y que, en un futuro cercano, se anunciarán medidas similares para la industria farmacéutica.