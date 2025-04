Líder del Democrático prioriza cerrar caso de rebelión a reformar Constitución

Photo : YONHAP News

El líder del Partido Democrático, Lee Jae Myung, ha señalado que considera prioritario cerrar de manera adecuada el caso de rebelión relacionado con el fallido intento del expresidente Yoon Suk Yeol de imponer la ley marcial, antes de abordar una reforma de la Constitución.Durante la reunión del Consejo Supremo de su formación celebrada el lunes 7, Lee afirmó que, en la situación actual, lo más importante es dar el cierre que corresponde a este capítulo de la rebelión. Además, instó al partido Poder del Pueblo a no apresurarse en "pasar página" para evadir sus responsabilidades.El dirigente subrayó que Yoon abusó del poder conferido a su cargo como presidente y llegó incluso a movilizar al Ejército para "apuntar las armas contra el propio pueblo". En este sentido, acusó al exmandatario de destruir el orden constitucional y de poner en grave riesgo la democracia del país.Respecto a la propuesta de reforma constitucional, Lee advirtió que la actual Ley del Referéndum Nacional supone un obstáculo, ya que resulta incompatible con la legislación electoral vigente al no contemplar el voto anticipado. Por ello, abogó por modificar dicha norma. No obstante, reconoció que, en el peor de los escenarios, el debate sobre la reforma constitucional podría acarrear mayores antagonismos y confusión, dados los profundos desacuerdos existentes en torno a temas como el mandato presidencial, la posible implantación de una segunda vuelta electoral o la descentralización del poder.Ante esta situación, el líder del Partido Democrático propuso que los candidatos se comprometan ante los votantes a impulsar una reforma constitucional de manera firme y sin demoras tras la conclusión de las elecciones presidenciales.