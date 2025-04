Corea negocia una rebaja de aranceles con EEUU con cartas sobre la mesa

Photo : YONHAP News

El jefe de negociaciones comerciales del Ministerio de Comercio, Industria y Energía, Jeong In Kyo, quien se encuentra de visita en Washington, anunció que abordará temas clave como la cooperación en el desarrollo de gas natural licuado (GNL) en Alaska y el fortalecimiento de la industria de la construcción naval, en el marco de las negociaciones para la reducción de los aranceles impuestos por Estados Unidos.Jeong señaló que, aunque no se prevén resultados inmediatos, considera esencial avanzar en el diálogo para garantizar condiciones comerciales equitativas en comparación con otros países.El funcionario explicó que el objetivo prioritario del Gobierno es lograr la eliminación total del arancel recíproco del 25% que actualmente grava las exportaciones surcoreanas. No obstante, subrayó que, como alternativa, se contempla una reducción progresiva. En este sentido, Jeong afirmó que trabajará de manera gradual para alcanzar un acuerdo que beneficie a ambas partes.