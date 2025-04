Han Duck Soo afirma que Corea no confrontará a EEUU y optará por negociar

Photo : KBS News

El presidente en funciones, Han Duck Soo, aseguró que Corea del Sur no confrontará a Estados Unidos en respuesta a los aranceles recíprocos impuestos sobre productos coreanos. En su lugar, afirmó que apostará por la vía de la negociación.En una entrevista con la cadena estadounidense CNN difundida el martes 8, Han descartó la posibilidad de cooperar con China y Japón para hacer frente a las medidas estadounidenses. El mandatario interino subrayó que el Gobierno no tomará ese camino, al considerar que una respuesta de confrontación no mejoraría de manera significativa la situación ni resultaría beneficiosa para el país.Respecto a la reunión de ministros de Economía y Comercio de Seúl, Beijing y Tokio celebrada el 30 de marzo en la capital surcoreana, Han minimizó su relevancia y la calificó como un encuentro rutinario sin un significado especial.