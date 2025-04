Trump pausa los aranceles recíprocos salvo para China

Photo : KBS News

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado una suspensión de 90 días en la aplicación de los aranceles recíprocos a nivel global, con excepción de China, a la que ha incrementado las tarifas hasta un 125%.En un mensaje publicado el miércoles 9 (hora local) en su red social, Truth Social, Trump explicó que decidió aumentar los aranceles a las importaciones chinas en respuesta a las contramedidas adoptadas por Beijing frente a los gravámenes de Washington. Según el mandatario, pronto China se dará cuenta de que ya no podrá seguir cobrando lo que imponía a Estados Unidos y a otras naciones.Respecto a la pausa decretada para el resto de los países, Trump señaló que responde a la petición de más de 75 Gobiernos que solicitaron iniciar negociaciones en materia de comercio, aranceles, manipulación cambiaria y barreras comerciales no arancelarias, comprometiéndose a no tomar medidas de represalia contra los productos estadounidenses. En consecuencia, el presidente aprobó una suspensión de 90 días en los gravámenes, acompañada de una reducción sustancial de los aranceles recíprocos hasta el 10%.