Exlíder de Poder del Pueblo se suma a la carrera presidencial

Photo : YONHAP News

El exlíder del partido Poder del Pueblo Han Dong Hoon ha anunciado el jueves 10 su candidatura a las elecciones presidenciales del 3 de junio. Durante su intervención, justificó su decisión afirmando que no puede permitir que un "hombre peligroso" llegue a la Presidencia y arruine el país, en alusión al exdirigente del Partido Democrático Lee Jae Myung.Han subrayó que considera su candidatura como un deber hacia la nación, con el objetivo de proteger el futuro de Corea frente a políticos dispuestos a todo por alcanzar el poder, así como a los populistas extremos que los siguen ciegamente. Según el exministro de Justicia, es fácil prever la estrategia de sus oponentes, quienes se limitarán a culpar a otros de no haber actuado para frenar el intento de ley marcial. En ese sentido, se reivindicó como el más capacitado para enfrentarlos, recordando que fue uno de los primeros en acudir a la Asamblea Nacional cuando Lee "se ocultó" y él decidió "estar junto al pueblo".En cuanto a sus promesas electorales, Han expresó su compromiso con la construcción de un Estado que priorice al pueblo por encima de todo, donde la clase media pueda prosperar en una sociedad orientada al pragmatismo, más allá de los discursos ideológicos. Entre sus objetivos más concretos, destacó la intención de elevar la renta per cápita hasta los 40.000 dólares y lograr que el 70% de la población pertenezca a la clase media.