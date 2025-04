China contraataca con restricciones a la exportación de tierras raras

Photo : YONHAP News

China ha respondido con contundencia a los aranceles impuestos por Estados Unidos con el anuncio de restricciones a la exportación de tierras raras, materiales estratégicos indispensables para numerosas industrias de alta tecnología.La medida supone un nuevo endurecimiento de las políticas comerciales tras el elevado aumento de gravámenes contra productos chinos adoptado por Washington. Según la nueva normativa, cualquier empresa o particular que desee exportar o trasladar estos elementos químicos desde China a otros países deberá obtener un permiso especial de las autoridades de Beijing. Entre los materiales afectados se encuentran el gadolinio, el terbio, el disprosio, el lutecio, el escandio y el itrio.El diario estadounidense 'The New York Times' informó el domingo 13 (hora local) que las tierras raras cuya exportación ha sido restringida son indispensables para la fabricación de motores eléctricos, componentes esenciales en automóviles, drones, robots, misiles y vehículos espaciales. Además, estos elementos son cruciales en la producción de servidores de inteligencia artificial y condensadores de chips para teléfonos móviles.China domina la producción mundial de estos recursos: en 2023, el 99% de las tierras raras pesadas y el 90% de los imanes de tierras raras distribuidos globalmente fueron de origen chino. Ante este panorama, las restricciones impuestas por Beijing representan un desafío considerable para la industria estadounidense, especialmente en sectores estratégicos como el de defensa, donde tecnologías como los drones y la robótica avanzada se perfilan como decisivas en las guerras del futuro.El Ministerio de Industria, Comercio y Energía de Corea del Sur advirtió que la nueva política china afecta a todas las exportaciones de tierras raras, no solo a las dirigidas a EEUU, por lo que las empresas coreanas también podrían verse afectadas. Además, subrayó que analizará en detalle la situación para mitigar cualquier impacto, y aseguró que, por el momento, Corea dispone de reservas públicas y privadas suficientes de tierras raras y materiales alternativos.