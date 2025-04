Figuras políticas se postulan a las presidenciales mientras otros se retiran

Photo : KBS News

Varias figuras políticas han anunciado su candidatura a las elecciones presidenciales anticipadas del próximo 3 de junio, mientras otros han decidido retirarse de la contienda.El exgobernador de Gyeongsang del Sur Kim Kyeong Soo, miembro del Partido Democrático, anunció el domingo 13 su intención de postularse a la Presidencia, por lo que competirá en las primarias internas de su formación contra el exlíder Lee Jae Myung y otros dos políticos no alineados con el grupo afín a Lee.Kim, quien fue el último secretario del difunto expresidente Roh Moo Hyun, destacó que una de sus principales promesas de campaña será impulsar la descentralización y fomentar un desarrollo regional equilibrado, una de las grandes aspiraciones del citado exmandatario. En este contexto, propuso trasladar la Oficina Presidencial a la ciudad de Sejong, donde actualmente se encuentra un complejo administrativo que alberga sedes de varios ministerios. Kim justificó su propuesta alegando que la sede actual en Yongsan se ha convertido en un "símbolo de rebelión", por lo que considera que no puede permanecer más tiempo allí.Con la entrada de Kim en la carrera electoral, las primarias del Partido Democrático para elegir candidato a la Presidencia se celebrarán entre él, Lee, el gobernador de Gyeonggi, Kim Dong Yeon, y el exgobernador de Gyeongsang del Sur Kim Doo Kwan, quien ocupó el cargo entre 2010 y 2012.Por otra parte, en las filas de Poder del Pueblo, el alcalde de Seúl, Oh Se Hoon, y el exlegislador Yoo Seung Min anunciaron que no se presentarán a las elecciones, a pesar de que ambos figuraban entre los potenciales aspirantes a candidato. Al explicar los motivos de su retirada, tanto Oh como Yoo comentaron en tono crítico que su formación se niega a reflexionar y rechaza el cambio pese a la destitución consecutiva de dos presidentes procedentes de su partido.Mientras tanto, el exgobernador de Daegu Hong Joon Pyo confirmó oficialmente su candidatura el lunes 14, en la que será su tercer intento por alcanzar la Presidencia.Al anunciar su decisión a través de una publicación en Facebook, Hong subrayó que esta elección presidencial será una disyuntiva entre una Administración de Hong Joon Pyo y una Administración de Lee Jae Myung.