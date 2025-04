Photo : YONHAP News

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha valorado la posibilidad de alcanzar en el futuro un "gran acuerdo" con China, aunque no descarta un desacoplamiento progresivo entre ambas economías, es decir, una reducción gradual de la dependencia mutua.En una entrevista concedida a la cadena Bloomberg TV el lunes 14 (hora local), Bessent reconoció que las negociaciones con el Gobierno chino son más complejas que con otros países debido a la rivalidad tanto económica como militar entre Washington y Beijing. No obstante, subrayó que el presidente estadounidense, Donald Trump, mantiene una muy buena relación con su homólogo chino, Xi Jinping.Respecto a la política arancelaria, el secretario defendió la contundencia de las medidas adoptadas y señaló que el arancel del 145% aplicado a las importaciones procedentes de China "no es ninguna broma". En este sentido, afirmó que no se trata de una cifra tan elevada como para considerarla insostenible.En la actual guerra comercial, EEUU ha impuesto gravámenes de hasta el 145% a productos chinos, mientras que China ha respondido con tarifas del 125% sobre bienes estadounidenses.