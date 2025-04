Photo : YONHAP News

El comandante del Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos, Samuel Paparo, ha revelado que Corea del Norte ha suministrado a Rusia cientos de proyectiles de corto alcance y decenas de miles de bombas a cambio de sistemas de defensa antiaérea de alta tecnología, incluidos misiles tierra-aire.Según informó el lunes 14 (hora local) el diario ucraniano 'The Kyiv Post', Paparo presentó esta información el 10 de abril durante una audiencia ante el Comité de Servicios Armados del Senado estadounidense. En su intervención, aseguró que Pyongyang no muestra reparos en proporcionar armamento a Moscú para respaldar su ofensiva en Ucrania.El comandante explicó que, a cambio de los proyectiles y explosivos enviados, el régimen norcoreano recibirá del Kremlin equipamiento militar moderno. Aunque no se trate de tecnología de última generación, este refuerzo contribuirá a fortalecer su sistema de defensa antiaérea.Paparo calificó la relación entre Corea del Norte y Rusia como una "cooperación por conveniencia", en la que ambas partes buscan satisfacer sus respectivos intereses estratégicos compensando las debilidades del otro. Asimismo, advirtió de que esta alianza no solo supone una amenaza para Ucrania, sino también para la seguridad regional y para países como EEUU, Corea del Sur y Japón.