Gobierno aclara que no contempla negociar gastos de defensa con EEUU

Photo : YONHAP News

El vice primer ministro y titular de Economía y Finanzas, Choi Sang Mok, ha asegurado que el Gobierno no está negociando con Estados Unidos el reparto de los gastos de defensa relacionados con la presencia militar estadounidense en la península coreana.Durante una sesión parlamentaria celebrada el martes 15, Choi respondió a las dudas surgidas tras una reciente conversación telefónica entre el presidente en funciones, Han Duck Soo, y el presidente de EEUU, Donald Trump.El ministro explicó que, pese a que algunos medios estadounidenses afirmaron que Trump había obtenido concesiones por parte de Seúl, incluida la cuestión del gasto militar, el Ejecutivo surcoreano no asumió ningún compromiso de ese tipo durante la llamada. Añadió, además, que conoce en detalle el contenido de la conversación y que las declaraciones del mandatario estadounidense deben interpretarse en el contexto de su estilo personal de comunicación.En cuanto a la posibilidad de que el reparto de los gastos de defensa se incluya en un acuerdo más amplio con Washington que abarque cuestiones comerciales y de seguridad, Choi aclaró que ese asunto no forma parte de la agenda de negociaciones arancelarias que se está elaborando actualmente.