La inclusión de Corea del Sur en la Lista de Países Sensibles y Otros Designados (SCL) del Departamento de Energía de Estados Unidos entró oficialmente en vigor a medianoche del martes 15 (hora local). Esta clasificación agrupa a Estados sujetos a restricciones especiales por razones de seguridad nacional y no proliferación nuclear.La Casa Blanca había adoptado la decisión de incorporar a Seúl en enero pasado, aunque el Gobierno surcoreano no tuvo conocimiento de ello hasta marzo. Desde entonces, Corea ha intentado revertir la medida, incluso con una visita a Washington del ministro de Industria, Comercio y Energía, Ahn Duk Geun, para negociar directamente con la Administración estadounidense. Sin embargo, los esfuerzos no dieron resultado.Pese a ello, el Ejecutivo ha asegurado que las conversaciones entre ambos países continúan y que EEUU ha reafirmado que la clasificación no afectará la cooperación bilateral en investigación y desarrollo.La medida implica que los investigadores coreanos deberán obtener una autorización adicional para acceder a las instalaciones del Departamento de Energía o sus laboratorios asociados. También establece procedimientos de seguridad más rigurosos para los científicos de dicha agencia que deseen viajar a Corea.Por el momento, no se ha establecido una fecha para la posible revisión o levantamiento de esta medida.