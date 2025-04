La Fed no acelerará cambios en política monetaria pese a presión inflacionaria

Photo : KBS News

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Jerome Powell, afirmó el miércoles 16 (hora local) que el organismo mantendrá una postura prudente y observará atentamente la evolución del mercado antes de realizar cualquier ajuste en su política monetaria, a pesar del aumento de las presiones inflacionarias.Durante su intervención, Powell señaló que los aranceles impuestos por la Administración del presidente Donald Trump han superado las expectativas iniciales, lo que podría provocar un repunte de los precios y una desaceleración económica. No obstante, subrayó que la Fed no contempla, por el momento, una modificación en su estrategia monetaria.En este sentido, el presidente de la institución consideró que un cambio de rumbo en la política económica debe basarse en datos precisos y no en especulaciones.