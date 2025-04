Corea y EEUU inician negociaciones sobre comercio y aranceles

Photo : YONHAP News

Corea del Sur y Estados Unidos iniciarán esta semana conversaciones de alto nivel centradas en cuestiones comerciales, entre ellas los aranceles de la Administración del presidente Donald Trump.Según fuentes cercanas al proceso, en las negociaciones participarán no solo los responsables de comercio de ambos países, sino también sus ministros de Finanzas, siguiendo una propuesta inicial de la Casa Blanca. Aunque la fecha y la agenda aún se están decidiendo, todo apunta a que el encuentro tendrá lugar el jueves 24.El principal objetivo del Gobierno es reducir o eliminar los aranceles estadounidenses aplicados a los principales productos de exportación coreanos, como los automóviles y los semiconductores. No obstante, también se prepara para abordar el reparto de los costes de defensa conjunta ante la posibilidad de que Trump insista en que Corea aumente su contribución.Por otro lado, respecto al proyecto de desarrollo de gas natural licuado en el estado de Alaska, en el que Washington ha presionado a Seúl para que participe, el ministro de Industria, Comercio y Energía, Ahn Duk Geun, señaló que se está considerando la propuesta. Según afirmó, la motivación principal no sería obtener concesiones arancelarias, sino reforzar la seguridad energética nacional.