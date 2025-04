Han Duck Soo sigue sin decidir si se postulará como candidato presidencial

Photo : YONHAP News

El presidente en funciones, Han Duck Soo, aún no ha tomado una decisión sobre si presentarse como candidato a las elecciones presidenciales anticipadas del 3 de junio.En una entrevista concedida al diario británico 'The Financial Times', publicada el domingo 20, Han reiteró su indecisión y respondió con un escueto "sin comentarios" cuando el periodista insistió sobre el asunto. Esta postura coincide con lo que expresó en una reciente conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que afirmó que sigue evaluando detenidamente la posibilidad de concurrir a los comicios.Respecto a la controversia generada en torno a las competencias del presidente interino, Han subrayó que estas están definidas en la Constitución y en otras leyes pertinentes, y precisó que sus atribuciones no difieren de las que corresponden al presidente de la nación.