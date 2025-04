Seúl y Washington mantendrán conversaciones comerciales el jueves 24

Photo : YONHAP News

Corea del Sur y Estados Unidos iniciarán negociaciones sobre aranceles el jueves 24 a las 9:00 de la noche (hora coreana) en Washington. A la cita asistirán no solo los máximos responsables de comercio de ambos países, sino también sus respectivos ministros de Finanzas, Choi Sang Mok y Scott Bessent, en un formato ampliado propuesto por la Administración del presidente Donald Trump.Según fuentes de Seúl, la agenda incluirá asuntos como el déficit comercial de EEUU frente a Corea, el sector de la construcción naval y el desarrollo del gas natural licuado. No obstante, el presidente en funciones, Han Duck Soo, señaló recientemente en una entrevista que también se podrían abordar cuestiones como la posible adquisición de aviones estadounidenses o las barreras comerciales no arancelarias.Asimismo, no se descarta que el propio Trump participe en las negociaciones y saque a colación el reparto de los gastos de defensa conjunta, tal como hizo la semana pasada durante una reunión con autoridades japonesas.