Han Duck Soo se dirige al Parlamento y pide aprobar presupuesto de emergencia

Photo : YONHAP News

El presidente en funciones, Han Duck Soo, compareció el jueves 24 ante la Asamblea Nacional para abordar la situación actual del país. Lo hizo en calidad de interino, en ausencia de presidente titular, una circunstancia excepcional que no se producía desde hace 46 años. La última vez fue en 1979, cuando Choi Kyu Ha se dirigió al Parlamento tras el asesinato del entonces presidente, Park Chung Hee.Durante su intervención, Han solicitó la colaboración de los diputados para aprobar cuanto antes el presupuesto de emergencia diseñado por el Ejecutivo. Este fondo tiene como objetivo cubrir los daños causados por los recientes incendios forestales y afrontar tanto los desafíos del volátil escenario económico internacional como la creciente competencia global por la hegemonía en inteligencia artificial.No obstante, su presencia en la sede legislativa generó reacciones encontradas. El presidente de la Asamblea Nacional, Woo Won Shik, le reprochó no haber asistido previamente a las sesiones de interpelación al Gobierno y haber procedido a nombramientos en el Tribunal Constitucional. El Partido Democrático, por su parte, le instó a abandonar toda aspiración presidencial y a declarar públicamente que no se presentará como candidato en las próximas elecciones. En contraste, la bancada de Poder del Pueblo le brindó una calurosa bienvenida entre aplausos.